Усик поскаржився на гонорар, який отримав за перемогу над Джошуа

Про це він заявив під час пресконференції у Києві, повідомляє Еспресо.TV.



За словами Усика, він хотів би заробити набагато більше.



"Про кількість грошей я вам ще не можу сказати, оскільки це те, що пишуть в інтернеті, хтось знає, кажуть знавці і все інше. Хотілося б набагато більше. Не можу вам сказати, щоб не обдурити. Звичайно, я вже почав святкувати. Друзі мої теж це почали. Будемо святкувати, стріляти салют", - сказав Усик.



Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



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