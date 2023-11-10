Усик поступився Ф'юрі в рейтингу суперважковаговиків

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на сайт ESPN.

Лідирує в рейтингу боксерів надважкої ваги чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі. Цікаво, що володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик йде лише другим.

Рейтинг надважковаговиків від ESPN:

1. Тайсон Ф’юрі

2. Олександр Усик

3. Деонтей Вайлдер

4. Ентоні Джошуа

5. Чжан Чжилей

6. Джаред Андерсон

7. Філіп Хргович

8. Джозеф Паркер

9. Мартін Баколе

10. Отто Валлін

Перемога Ф'юрі над Нганну

Тайсон Ф'юрі 28 жовтня провів у Саудівській Аравії боксерський поєдинок проти колишнього чемпіона UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Френсіса Нганну. У третьому раунді британець побував у нокдауні. За підсумками 10 раундів судді віддали йому суперечливу перемогу роздільним рішенням.

Бій Усик - Ф'юрі

Українець та британець мали зустрітись у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 23 грудня в Саудівській Аравії.

Ф'юрі перед поєдинком проти Нганну пригрозив Усику судом у разі відмови битись у грудні 2023 року. Він зробив це після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), що його слова були вирвані з контексту.

Проте після складного поєдинку з Нганну, британець сам відмовився битися у 2023 році через отримані розсічення. Очікується, що бій буде перенесено на лютий наступного року.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).