Усик розповів, який бій вважає найкращим у кар'єрі

Про це повідомляє BoxingNews24.

За його словами, бій проти Джошуа був для нього цікавішим за решту, оскільки на кону стояло одразу три чемпіонських пояси.

"Бій з Джошуа був для мене найцікавішим, тому що на кону стояли три пояси. Ймовірно, мій виступ у поєдинку з Ентоні був найкращим у моїй кар'єрі, і якщо я поб'ю його знову, то далі я хотів би зустрітися з ще одним прекрасним британським боксером. Звичайно, я маю на увазі Тайсона Ф'юрі", - сказав Усик.

Українець 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).