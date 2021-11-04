Усик розповів, який бій вважає найкращим у кар'єрі
Український боксер Олександр Усик заявив, що провів проти британця Ентоні Джошуа найкращий поєдинок в кар'єрі
Про це повідомляє BoxingNews24.
За його словами, бій проти Джошуа був для нього цікавішим за решту, оскільки на кону стояло одразу три чемпіонських пояси.
"Бій з Джошуа був для мене найцікавішим, тому що на кону стояли три пояси. Ймовірно, мій виступ у поєдинку з Ентоні був найкращим у моїй кар'єрі, і якщо я поб'ю його знову, то далі я хотів би зустрітися з ще одним прекрасним британським боксером. Звичайно, я маю на увазі Тайсона Ф'юрі", - сказав Усик.
Українець 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- Нагадаємо, 4 листопада промоутер Едді Хірн заявив, що Ентоні Джошуа перевершить Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика в суперечці за звання абсолютного чемпіона світу.
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