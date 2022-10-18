Про це розповів під час свого відеозвернення президент України Володимир Зеленський.

"Олександр Усик став новим амбасадором United24. Я щойно говорив з ним і подякував йому за готовність працювати для України. Олександр зосередиться на проектах, присвячених відбудові нашої країни, зокрема у Київській області", - сказав Зеленський і додав, що державна фандрейзингова платформа United24 зібрала вже понад 200 мільйонів доларів від людей із десятків країн

Також президент нагадав, що амбасадорами разом з Усиком уже є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл.

Нагадаємо, платформа UNITED24 почала співпрацювати з офіційним імпортером BMW в Україні.

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