Усик став новим амбасадором United24
Сьогодні, 18 жовтня, відбулося чергове розширення платформи United24, до якої доєднався відомий боксер Олександр Усик
Про це розповів під час свого відеозвернення президент України Володимир Зеленський.
"Олександр Усик став новим амбасадором United24. Я щойно говорив з ним і подякував йому за готовність працювати для України. Олександр зосередиться на проектах, присвячених відбудові нашої країни, зокрема у Київській області", - сказав Зеленський і додав, що державна фандрейзингова платформа United24 зібрала вже понад 200 мільйонів доларів від людей із десятків країн
Також президент нагадав, що амбасадорами разом з Усиком уже є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл.
- Нагадаємо, платформа UNITED24 почала співпрацювати з офіційним імпортером BMW в Україні.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.02
Купівля 40.02Продаж 40.79
-
EUR
Купівля 38.44Продаж 39.5
- Актуальне
- Важливе