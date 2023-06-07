Усик: Я знаю, що ми повернемось до українського Сімферополя

Про це Усик сказав в інтерв'ю для Koloseum,

"Я думаю, що повернуся. Я не думаю, я знаю, що ми повернемось до українського Сімферополя. Коли закінчиться війна? Якби я знав як і коли, то сказав би. Тяжко сказати. Я не знаю просто", - сказав Олександр Усик.