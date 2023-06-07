Усик: Я знаю, що ми повернемось до українського Сімферополя
Український боксер Олександр Усик впевнений, що ЗСУ зможуть деокупувати Крим
Про це Усик сказав в інтерв'ю для Koloseum,
"Я думаю, що повернуся. Я не думаю, я знаю, що ми повернемось до українського Сімферополя. Коли закінчиться війна? Якби я знав як і коли, то сказав би. Тяжко сказати. Я не знаю просто", - сказав Олександр Усик.
- 2 червня Олександр Усик заявив, що у нього зберігаються близькі дружні стосунки з Василем Ломаченком, та назвав його братом.
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