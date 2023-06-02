"Отримує ненависть": Усик прокоментував чутки про сварку з Ломаченком
Український боксер Олександр Усик заявив, що у нього зберігаються близькі дружні стосунки з Василем Ломаченком, та назвав його братом
Про це Усик розповів у інтерв'ю Przeglad Sportowy.
Чемпіон світу в надважкій вазі спростував слова колишнього футболіста збірної України Артем Федецького про те, що він припинив спілкуватися з Василем Ломаченком та пояснив, що 20 травня був відсутній на його бою проти американця Девіна Хейні у США через день народження дружини.
"Він мій близький друг, якого я люблю і поважаю. Моя дружина святкувала день народження. Їй виповнилося 35, це ювілей. Я готував для неї свято і просто не зміг полетіти на бій до Василя. Це не означає, що зараз у нас гірші стосунки. Це мій брат", - сказав Усик.
Він додав, що Ломаченко мало говорить вголос про свою позицію, проте це не означає, що він не підтримує Україну.
"Василь майже нічого не говорить — загляньте в його Instagram. Проте в перший же день війни пішов до армії. І якщо він про щось не говорить вголос, це не означає, що він проти України. Він за Україну", - запевнив Усик.
Він припустив, що українці почали погано ставитися до Ломаченка, оскільки в країні триває війна.
"У нас війна. І багато людей не стільки дратуються, скільки переживають через те, що відбувається. Щодня є жертви, хтось гине. І, мабуть, з цієї причини вони сердяться на Василя, що він не виступає проти ворога. В результаті він отримує ненависть. Але хочу сказати, що Василь – українець, який вболіває за свою країну. Він її підтримував і підтримуватиме", - переконаний Усик.
- 21 травня Василь Ломаченко поступився Девіну Хейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Одразу після поразки Ломаченко заявив, що повертається до України, аби допомагати "своїй православній церкві".
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