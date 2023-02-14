Успішний контрнаступ ЗСУ на Півдні може перерости в операцію зі звільнення Криму, - генерал Маломуж
Генерал армії України Микола Маломуж переконаний, що під час контрнаступу українська армія може звільнити не тільки окуповані території Херсонської та Запорізької областей, а й півострів Крим
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"По Харківщині буде активізація бойових дій. Зараз ми спостерігаємо, що росіяни накопичують озброєння та техніку на тактичному рівні біля кордону з Україною. Тому цілком ймовірно, що вони будуть провокувати українських військових на цьому напрямку. Це їм потрібно, щоб відволікти наші підрозділи зі Сходу, в першу чергу, а також, щоб ми не залучали резерви, які могли б використовувати для наступальних операцій", - пояснив Маломуж.
Генерал армії України переконаний, що успішний наступ ЗСУ на Півдні може перерости в операцію зі звільнення окупованого Криму
"Дуже важливими напрямками залишаються Схід та Південь України. Адже якщо ми рушимо потужними силами на Південному напрямку, то можемо не тільки звільнити тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей, а й зайти в Крим. Все буде залежати від успішності нашого контрнаступу, який може призвести до паніки та втечі російської армії. А це вже буде перспективою для звільнення Криму", - додав він.
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