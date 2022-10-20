Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Майор Сергій Клименко успішно демобілізований. Майор Сергій Плахотнік успішно демобілізований", - написав він.

19 жовтня військовий повідомив про ліквідацію в Україні старших лейтенантів російської армії Михайла Кузьміна й Ігоря Степіна.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb