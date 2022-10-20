"Успішно демобілізовані": в Україні ліквідували російських майорів, - офіцер ЗСУ Штефан
У ході війни Росії проти України ліквідували майорів армії РФ Сергія Клименка та Сергія Плахотніка
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Майор Сергій Клименко успішно демобілізований. Майор Сергій Плахотнік успішно демобілізований", - написав він.
- 19 жовтня військовий повідомив про ліквідацію в Україні старших лейтенантів російської армії Михайла Кузьміна й Ігоря Степіна.
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