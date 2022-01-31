Утримуваний окупантами в ОРДО українець Сидоренко хворий на тяжку форму діабету й потребує негайного лікування, - Денісова

Про це повідомляє омбудсман Людмила Денісова.



Окупанти затримали Андрія Сидоренка 2 січня 2018 року, коли той повертався з Києва до тимчасово окупованого Донецька. Із мішком на голові чоловіка вивезли в невідомому напрямку. Упродовж тривалого часу рідні не мали жодного зв’язку з Андрієм Сидоренком.



Пізніше стало відомо, що українця утримували в підвалі донецького СІЗО №5.



У серпні 2020 року його засудили за "шпигунство" до 10 років позбавлення волі.



Андрій Сидоренко хворіє на складну форму цукрового діабету, внаслідок чого поступово втрачає зір. Через артрит суглобів він страждає від сильного болю та атрофії ніг.



У колонії українцю не надають жодної медичної допомоги. Діють тільки ліки, які передають рідні, однак вони не завжди потрапляють до нього.



"Усі вищеназвані дії стосовно Андрія Сидоренка є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила Людмила Денісова.



Омбудсман звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер терміново здійснити візит до Андрія Сидоренка, сприяти його негайному звільненню та наданню медичної допомоги.



Ураховуючи критичний стан українця, Людмила Денісова наполягає на якнайшвидшому звільненню чоловіка.

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