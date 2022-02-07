Ув'язнена окупантами в ОРДО українка Довгаль зазнала тортур і потребує негайної госпіталізації, - Денісова
Українка Світлана Довгаль, яку окупанти майже 3 роки утримують у Донецьку, хворіє на діабет і пережила катування
Про це повідомляє Офіс омбудсмана.
Світлана Довгаль зникла 22 липня 2019 року в Донецьку. Після початку російської окупації вона виїжджала до Києва в пошуках роботи, але згодом повернулася додому та працювала адміністратором в одному з готелів.
Майже весь час окупанти утримували жінку у в'язниці "Ізоляція". За словами інших полонених українців, після допитів Світлану Довгаль бачили в синцях. Вибиваючи "зізнання", над жінкою знущалися: били, катували електричним струмом, тримали у підвалі.
Українку звинувачують у "шпигунстві на користь України".
За інформацією омбудсмана, після перенесених тортур у жінки загострилися хронічні захворювання, спричинені цукровим діабетом. Через хворобу щитовидної залози Світлана Довгаль потребує постійного вживання ліків.
У СІЗО Донецька українці не надають жодної медичної допомоги. Ліки, які намагається передати мати, до жінки не потрапляють.
"Такі дії стосовно громадянки України Світлани Довгаль є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила Людмила Денісова.
Омбудсман звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Світлани Довгаль, сприяти її негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги.
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