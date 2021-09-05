Ув'язнені колонії на Далекому Сході влаштували заколот. Є загиблі
У виправній колонії № 14 в Хабаровському краї РФ ув'язнені влаштували масову бійку. Двоє людей загинуло, ще четверо постраждали
Про це заявили в регіональному управлінні Слідчого комітету Росії, передає Еспресо.TV.
СК порушив кримінальну справу за статтями відносно дезорганізації діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства (ч. 3 ст. 321 КК) й вбивство двох осіб (ч. 2 ст. 105 КК).
Правозахисна організація Gulagu.net і телеграм-канал Mash з посиланням на власні джерела повідомляють, що в ІК-14 стався бунт. Імовірно, конфлікт стався між "червоними" і "чорними" в'язнями, тобто тими, хто підтримує адміністрацію колонії, і тими, хто з нею не співпрацює.
Gulagu.net також повідомляє, що в ході конфлікту міг бути убитий "положенець" - кримінальний авторитет, який перебуває на становищі "злодія" (тобто може вирішувати питання, віднесені до відання "злодіїв в законі" в період відсутності їх на місці).
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