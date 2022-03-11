Ув'язнений Навальний закликав до антивоєнних протестів у російських містах 13 березня
Російський опозиційний політик Олексій Навальний закликав до антивоєнних протестів у містах РФ у неділю, 13 березня
Про це він написав у своєму Instagram.
"Скаженого маніяка Путіна найшвидше зупинить народ Росії, якщо він виступить проти війни", - йдеться у дописі Навального.
"Треба ходити на антивоєнні мітинги кожні вихідні, навіть якщо здається, що всі або поїхали, або злякалися... Ви - кістяк руху проти війни і смерті", - наголосив політик.
Навальний закликав усіх росіян виходити на головні площі своїх міст 13 березня о 14:00.
Група моніторингу протесту ОВД-Інфо повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на антивоєнних демонстраціях було затримано 13 908 осіб.
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