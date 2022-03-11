Ув'язнений Навальний закликав до антивоєнних протестів у російських містах 13 березня

Про це він написав у своєму Instagram.



"Скаженого маніяка Путіна найшвидше зупинить народ Росії, якщо він виступить проти війни", - йдеться у дописі Навального.



"Треба ходити на антивоєнні мітинги кожні вихідні, навіть якщо здається, що всі або поїхали, або злякалися... Ви - кістяк руху проти війни і смерті", - наголосив політик.



Навальний закликав усіх росіян виходити на головні площі своїх міст 13 березня о 14:00.



Група моніторингу протесту ОВД-Інфо повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на антивоєнних демонстраціях було затримано 13 908 осіб.