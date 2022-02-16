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Ув'язнений окупантами в ОРДО українець Подвезко потребує медичного обстеження та негайного звільнення, - Денісова

16 лютого, 2022 середа
09:25
війна з Росією

33-річний українець Павло Подвезко, незаконно утримуваний окупантами в Макіївській колонії, має кісту головного мозку та потребує медичної допомоги

Про це повідомляє омбудсман Людмила Денісова.

Павло Подвезка затримали 26 травня 2018 року під час ранкового футбольного матчу на макіївському стадіоні "Перемога", у якому він браф участь.  Люди у формі без упізнавальних знаків чекали на нього весь матч, а потім, не дозволивши переодягнутися, вивезли в невідомому напрямку.

За кілька днів до нього додому російські найманці прийшли з обшуками та вилучили комп’ютер із заставкою "Донецьк - це Україна". 

Перші кілька місяців Павла Подвезка утримували у в'язниці окупантів "Ізоляція", а потім його перевезли до "СІЗО МДБ ДНР" на території виправної колонії №97 у Макіївці.

Українця звинуватили в тому, що від початку війни він писав пости у Твіттері про те, що бачив навколо: звідки відбуваються обстріли та куди прямує російська військова техніка.

Окупанти 12 грудня 2019 року засудили чоловіка до 14 років позбавлення волі за "шпигунство". Павло Подвезко має кісту середньої лінії головного мозку, що потребує постійного медичного спостереження, якого в умовах ув’язнення українець не отримує. Жодної медичної допомоги йому не надають.

"Усі вищеназвані дії стосовно Павла Подвезка є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.

Людмила Денісова звертається до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Павла Подвезка, сприяти його негайному звільненню, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про його звільнення.

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колонія
Омбудсман
Людмила Денісова
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ізоляція
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Макіївка
ОРДО
українець
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