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Ув'язнений окупантами в ОРДО ветеран АТО Бадрак зазнав катувань і потребує негайного лікування, - Денісова

18 лютого, 2022 п'ятниця
10:24
війна з Росією Людмила Денісова

Учасник російсько-української війни Анатолій Бадрак, якого окупанти утримують у Макіївській колонії, має серйозні проблеми з хребтом і потребує термінового звільнення

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.

Анатолій Бадрак - донеччанин, військовий пенсіонер і учасник АТО. З початком війни у 2014 році військову частину, у якій він служив підполковником Нацгвардії, передислоковали з тимчасово окупованого Донецька до Харкова. За два роки через стан здоров’я українець був вимушений піти на пенсію, але продовжував періодично їздити в Донецьк до родини. 

Під час перетину КПВВ "Майорськ" 8 липня 2018 року Анатолія Бадрака затриали окупанти. Упродовж місяця він перебував у ізоляторі тимчасового тримання, а потім у СІЗО Донецька, де зазнав катувань. Після побиття тривалий час не міг триматися на ногах. 

"Верховний суд ДНР" 11 листопада 2019 року засудив українця до 13 років ув'язнення за "насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади". 

Анатолій Бадрак хворий на астму першого ступеня та потребує постійної терапії інгаляційними стероїдами. У чоловіка серйозні проблеми з хребтом, які супроводжуються постійним болем: вертеброгенна двобічна люмбоішиалгія рецидивного перебігу, що потребує хірургічного втручання. Також у нього черепно-мозкова травма з лікворно-венозною дистензією, а через наріст не функціонує рука. Жодної медичної допомоги у виправній колонії українцю не надають.

"Усі вищеназвані дії стосовно Анатолія Бадрака є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсмен.

Людмила Денісова звернулася до  керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Анатолія Бадрака, сприяти негайному українця, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитися задля порушення питання про його звільнення.
 

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