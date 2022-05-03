УЗ попередила про затримку потягів через ворожі обстріли залізничних підстанцій
Через ворожі обстріли залізничних підстанцій, низка поїздів Укрзалізниці прямуватиме із затримкою
Про це передає пресслужба УЗ в телеграм.
Наразі затримуються в дорозі наступні поїзди:
- №4 Львів — Запоріжжя (затримується відправлення);
- № 25 Рахів — Одеса (+1 год);
- №49 Трускавець — Київ (+ 1 год 30 хв);
- №60 Чоп — Київ (+2 год);
- №12 Львів — Київ (затримується відправлення);
- №22 Трускавець — Харків (+3 год);
- №749 Київ — Івано-Франківськ (+1 год).
- №231 Дніпро — Львів (+3 год);
- №53 Дніпро — Одеса (+3 год);
- №75 Кривий Ріг — Київ (+2 год);
- №175 Запоріжжя — Жмеринка (+2 год);
- №85 Запоріжжя — Львів (+1,5 год);
- №37 Запоріжжя — Київ (+1,5 год).
Українців закликають слідкувати за офіційними повідомленнями та не полишати сховищ під час сигналу тривоги.
- Нагадаємо, росіяни завдали ракетних ударів по Львову.
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