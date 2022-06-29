Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у телеграм.

“Безкоштовний евакуаційний поїзд буде подано на станцію у Покровську 29 червня о 16:30”, - зазначив Гайдай.

У розкладі можливі зміни, тому стежте за інформацією на офіційному сайті Укрзалізниці.

Раніше повідомлялося, що з Покровська до Львова Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №234/233.

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