УЗ відновила роботу з електрифікації ділянки Ковель-Ізов на кордоні з Польщею, мають завершити до червня
Електрифікація ділянки Ковель-Ізов дозволить наростити пропускну спроможність у напрямку Польщі
Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін в Telegramm.
"Ми відновили роботи по електрифікації ділянки Ковель-Ізов і закінчимо проект по графіку, до 1 червня. Це дозволить нам збільшити пропускну здатність головного стика з Польщею, нашим ключовим партнером по вантажних перевезеннях зараз", – написав він.
Як нагадав Камишін, роботи по цій ділянці, довжина колії якої становить 94 км, розпочалися ще восени і станом на кінець 2021 року половина запланованих робіт була виконана.
"Мали коротку перерву коли почалась війна, проте оперативно зібрались з силами і повернулись до роботи", – вказав голова правління УЗ.
Він вказав, що бюджет проекту складає 850 млн грн.
- Нагадаємо, Укрзалізниця запускає потяги між правим і лівим берегами Києва.
- 13 березня УЗ оголосила про перехід на стабільний графік.
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