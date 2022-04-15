УЗ з 20 квітня призначає ще один Інтерсіті+ з Києва до Перемишля

Про це Укрзалізниця повідомила у Телеграм.



Ще один Інтерсіті+ курсуватиме з 20 квітня за маршрутом Київ-Перемишль.



"Поїзд відправлятиметься щоденно з Києва о 17:00, прибуватиме до Перемишля о 05:00. У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься щоденно з 21 квітня о 08:00 і прибуватиме до Києва о 20:43", – йдеться у повідомленні.



На станції Перемишль буде можливість пересіти на поїзди до Кракова, Берліна та Праги:



05:50 – поїзд Перемишль – Краків;

07:07 – поїзд Перемишль – Берлін;

07:22 – поїзд Перемишль – Прага.



Нагадаємо, що квитки 2-го класу на поїзди TLK та IC безкоштовні для українців, які перетнули кордон між Україною та Польщею з 24 лютого та належать до таких груп: діти до 18 років, жінки, чоловіки старше 60 років та чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.



Щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, слід отримати безкоштовний квиток у касі за пред'явленням закордонного паспорта громадянина України, або проїздного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі, або Повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

Нагадаємо, Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 15 квітня.