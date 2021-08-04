УЗ запускає додатковий потяг до Херсону та додає вагони на низку рейсів
Сьогодні, 4 серпня розпочне свій рух додатковий потяг №110/109 Львів-Херсон, а з 5 серпня потягів напрямком Київ-Відень стане вдвічі більше
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
"Укрзалізниця" призначає додатковий потяг Львів-Херсон та збільшує кількість вагонів на наявних рейсах у західному напрямку", - йдеться у повідомленні.
Так, від сьогодні починає курсувати потяг №110/109 Львів-Херсон.
Потяг відправлятиметься зі Львова по парних числах о 16:21 і прибуватиме до Херсона об 11:42.
До того ж у зворотному напрямку потяг відправлятиметься по непарних числах о 12:40 і прибуватиме до Львова о 08:38.
Також "Укрзалізниця" призначила додаткові вагони до рейсів з Києва до Ужгорода. Крім того, з 5 серпня буде подвоєно кількість безпересадкових вагонів у напрямку Київ-Відень.
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