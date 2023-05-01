"Узгодили позиції напередодні саміту НАТО": Зеленський поговорив із Трюдо телефоном

Про це йдеться у телеграмі глави держави.

Окрім того, Трюдо та Зеленський обговорили довгострокову оборонну співпрацю та конфіскацію російських активів.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Обговорили програму довгострокової оборонної співпраці. Відзначив початок конфіскації російських активів і закликав до посилення санкційного тиску на Росію. Узгодили позиції напередодні саміту НАТО й інших міжнародних заходів", - йдеться у повідомленні.