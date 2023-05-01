"Узгодили позиції напередодні саміту НАТО": Зеленський поговорив із Трюдо телефоном
Володимир Зеленський 1 травня провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо, під час якої посадовці узгодили позиції напередодні саміту НАТО
Про це йдеться у телеграмі глави держави.
Окрім того, Трюдо та Зеленський обговорили довгострокову оборонну співпрацю та конфіскацію російських активів.
"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Обговорили програму довгострокової оборонної співпраці. Відзначив початок конфіскації російських активів і закликав до посилення санкційного тиску на Росію. Узгодили позиції напередодні саміту НАТО й інших міжнародних заходів", - йдеться у повідомленні.
- Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після розмови із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив про подальшу підтримку Україну.
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