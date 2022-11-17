В аеропортах Москви та Петербургу введено максимальний рівень терористичної загрози

Про це пише телеграм-канал "Авіаторщина".

Минулого тижня Ространснадзор повідомив столичні аеропорти та авіакомпанії про встановлення з 00 годин 00 хвилин 10 листопада 2022 року прямого ступеня загрози вчинення акта незаконного втручання, що носить терористичний характер, у діяльність транспортного комплексу, що відповідає третьому (максимальному) рівню безпеки.

Таке рішення ухвалено згідно з розпорядженням оперативного штабу в місті Москві та Московській області і "у зв'язку з наявністю сукупності умов і факторів, що створили небезпеку вчинення акту незаконного втручання в діяльність транспортного комплексу".

Ространснагляд вказав авіапідприємствам, що тепер їм необхідно на об'єктах повітряного транспорту, що знаходяться на територіях міжнародного аеропорту Внуково, Шереметьєво та Домодєдово, у тому числі в літаках, ввести додаткові заходи, що відповідають новому рівню загроз.

Третій рівень безпеки (як і другий) може встановлюватися не більше ніж на 15 днів, але в аеропортах Москви його буде продовжено після 24 листопада.

Також максимальний рівень безпеки був введений у Пулково, що у Санкт-Петербурзі. Там уже з'явився третій огляд при виході на посадку.

Відзначимо, що від 24 лютого у Росії закрито 11 аеропортів на півдні та Заході через близькість бойових дій.

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