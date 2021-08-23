В аеропорту Кабула сталася стрілянина: один афганський військовий вбитий американцями, - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на німецький контингент Бундесверу в аеропорту Кабула.



У понеділок в аеропорту Кабула сталася перестрілка між невідомими бойовиками, західними силами безпеки та афганськими урядовими військами. Нагадаємо, приблизно 600 військових урядових військ продовжують охороняти аеропорт Кабула.



"У бою біля північних воріт аеропорту, в якому брали участь американські та німецькі війська, загинув один афганський охоронець, а троє отримали поранення", - повідомили у Twitter німецькі військові.



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Хоча таліби розгорнули бійців за межами аеропорту, де вони намагалися забезпечити виконання певного порядку, є афганські охоронці, які допомагають американським військам всередині аеропорту.



CNN розповідає , що снайпер біля аеропорту обстріляв афганських охоронців у приміщенні, і вони відповіли у відповідь, але американські сили обстріляли афганських охоронців.



Двоє офіційних осіб НАТО в аеропорту сказали, що ситуація під контролем і всі ворота аеропорту були закриті.





#Afghanistan - Information from @BMVg_Bundeswehr: There was a firefight at the #Kabul airport North Gate last night. US and German forces were involved. No soldiers of the #Bundeswehr were injured, one Afghan security force was killed, 3 others were injured. @Bw_Einsatz https://t.co/Qtj6ouuMXG — Germany in the EU (@germanyintheeu) August 23, 2021