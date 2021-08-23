В аеропорту Кабула сталася стрілянина: один афганський військовий вбитий американцями, - ЗМІ
Під ранок 23 серпня в аеропорту Кабула сталася стрілянина: повідомляється, що невідомий снайпер стріляв по афганських урядових силах, які допомагають американцям та іншим силам НАТО охороняти летовище
Про це повідомляє Reuters з посиланням на німецький контингент Бундесверу в аеропорту Кабула.
У понеділок в аеропорту Кабула сталася перестрілка між невідомими бойовиками, західними силами безпеки та афганськими урядовими військами. Нагадаємо, приблизно 600 військових урядових військ продовжують охороняти аеропорт Кабула.
"У бою біля північних воріт аеропорту, в якому брали участь американські та німецькі війська, загинув один афганський охоронець, а троє отримали поранення", - повідомили у Twitter німецькі військові.
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Хоча таліби розгорнули бійців за межами аеропорту, де вони намагалися забезпечити виконання певного порядку, є афганські охоронці, які допомагають американським військам всередині аеропорту.
CNN розповідає , що снайпер біля аеропорту обстріляв афганських охоронців у приміщенні, і вони відповіли у відповідь, але американські сили обстріляли афганських охоронців.
Двоє офіційних осіб НАТО в аеропорту сказали, що ситуація під контролем і всі ворота аеропорту були закриті.
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