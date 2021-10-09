В Афганістані смертник-суніт підірвав мечеть шиїтів
У північно-східній афганській провінції Кундуз у п’ятницю, 8 жовтня 2021 року, терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій всередині наповненої вірянами мечеті
Загинуло 46 осіб, ще 143 людини отримали поранення, передає Еспресо.TV.
За інформацією Reuters, відповідальність за напад узяла неа себе фундаменталістська терористична організація "Ісламська держава" ("ІДІЛ").
Мечеть використовується мусульманською громадою шиїтів, що на території Афганістану перебуває у меншості.
- Це вже третій напад на релігійний заклад в Афганістані протягом останнього тижня.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе