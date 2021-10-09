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В Афганістані смертник-суніт підірвав мечеть шиїтів

9 жовтня, 2021 субота
08:15
Світ

У північно-східній афганській провінції Кундуз у п’ятницю, 8 жовтня 2021 року, терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій всередині наповненої вірянами мечеті

Загинуло 46 осіб, ще 143 людини отримали поранення, передає Еспресо.TV.

За інформацією Reuters, відповідальність за напад узяла неа себе фундаменталістська терористична організація "Ісламська держава" ("ІДІЛ").





Мечеть використовується мусульманською громадою шиїтів, що на території Афганістану перебуває у меншості.

  • Це вже третій напад на релігійний заклад в Афганістані протягом останнього тижня.

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Афганістан
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