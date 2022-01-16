В Афганістані таліби-узбеки виступили проти талібів-пуштунів

Про це із посиланням на Мілітарний повідомляє Еспресо.TV.



У північній афганській провінції Фар’яб місцеві узбеки влаштували заворушення після того, як таліби-пуштуни з радикального руху заарештували командира талібів-узбеків, етнічного узбека Махдума Алема.



Алем був заарештований у Мазарі-Шаріфі, адміністративному центрі північної провінції Балх, за наказом заступника міністра оборони уряду талібів мулли Мухаммада Фазеля. "Талібан" поки що не пояснив причину арешту.



В адміністративному центрі провінції Фар’яб - місті Меймені, де більшість жителів є етнічними узбеками, відбулися протести, що переросли в заворушення.



Місцеві узбеки стали нападати на талібів-пуштунів та відбирати у них зброю. У соціальних мережах з’явились відео заворушень.



Після початку зіткнень бойовики-пуштуни стали покидати місто Меймене, з міста поїхали призначені талібами губернатор та начальник поліції.



Окрім того, учасники протестів спустили з будівлі місцевої адміністрації прапор "Талібану".



Додамо, що радикальний рух складається з пуштунів. Після захоплення влади в країні таліби-пуштуни почали утискати представників інших етнічних груп Афганістану.



На півночі країни у грудні вже відбувалися протести місцевих узбеків проти дій талібів-пуштунів.



Лідер партії "Національний конгрес Афганістану" Абдул Латіф Педрам закликав непуштунських бойовиків "Талібану" виступити проти монополії пуштунських етнічних талібів.



Також повідомлено, що колишній губернатор Фар’яба Накібулла Фаєк каже, що таліби заарештували Карі Вакіля, одного зі своїх таджицьких командирів, після того, як запросили його до Балха для посередництва у звільненні Махдома Алема.





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