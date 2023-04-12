В Америці наразі не бачать ознак, щоб Єгипет постачав озброєння Росії
У Білому домі на сьогодні не бачать ознак постачання озброєння Російській Федерації з боку Єгипту
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.
"Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає військову допомогу Росії у вигляді летальної зброї", - зазначив Кірбі.
Єгипет наразі є важливим партнером США у сфері безпеки та продовжує ним залишатися, каже він.
- У секретних документах розвідки США, які "злили" у мережу, йдеться, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у лютому планував виробити 40 тис. ракет для Російської Федерації, аби потім їх відправити. Він нібито наказав посадовцям зберігати в таємниці виробництво та відвантаження ракет, "щоб уникнути проблем із Заходом". Проте The Washington Post наголошує, що "надання зброї Росії для війни в Україні стало б потенційно вибухонебезпечним гамбітом для Єгипту, який, попри поглиблення зв'язків з Москвою, залишається зацікавленим у партнерстві зі США, які протягом десятиліть надають країні понад 1 мільярд доларів на рік у вигляді допомоги в галузі безпеки".
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