Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

"Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає військову допомогу Росії у вигляді летальної зброї", - зазначив Кірбі.

Єгипет наразі є важливим партнером США у сфері безпеки та продовжує ним залишатися, каже він.