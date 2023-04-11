Єгипет таємно планував виготовити 40 тис. ракет та поставити до Росії, - WP
У секретних документах розвідки США, які "злили" у мережу, йдеться, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у лютому планував виробити 40 тис. ракет для Російської Федерації, аби таємно їх відправити
Про це пише The Washington Post, посилаючись на документи розвідки США, які з'явилися в мережі.
Частина секретного документа, датованого 17 лютого, підсумовує передбачувані розмови між президентом Єгипту та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадує плани постачати до Росії артилерійські снаряди та порох. Ас-Сісі нібито наказав посадовцям зберігати в таємниці виробництво та відвантаження ракет, "щоб уникнути проблем із Заходом".
Зазначається, що президент Єгипту, один із найближчих союзників Америки на Близькому Сході та головний одержувач допомоги США, нещодавно наказав своїм підлеглим виготовити до 40 000 ракет для таємної доставки до Росії.
Як пише WP, у документі описується, що 1 лютого Сісі віддав розпорядження тримати у таємниці постачання ракет та сказав людині, яка згадується як Салах аль-Дін, що працівникам заводу слід повідомити, що снаряди призначені для єгипетської армії.
У документі також цитуються слова Салаха ад-Діна про те, що він "накаже своїм людям працювати позмінно, якщо це буде необхідно, тому що це найменше, що Єгипет може зробити, щоб віддячити РФ за допомогу, надану раніше". Крім того, за словами ад-Діна, росіяни сказали йому, що готові "купити що завгодно". З документа не зрозуміло, якою саме була попередня російська допомога, відзначає видання.
Видання припускає, що Салах ад-Дін це, швидше за все, Мохаммед Салах ад-Дін, державний міністр з питань військового виробництва.
Запропонований РФ порох, про який згадується у документі, походив би з "Фабрики 18" – так називається хімічний завод, що існує вже кілька десятиліть.
Представник американського уряду на умовах анонімності сказав виданню, що США наразі не фіксують реалізацію таких намірів Єгипту, маючи на увазі експорт ракет росіянам.
Речник МЗС Єгипту Ахмед Абу Зейд, коментуючи правдивість інформації, заявив, що "позиція Єгипту з самого початку базується на непричетності до цієї кризи та зобов’язанні підтримувати однакову дистанцію з обома сторонами".
"Ми продовжуємо закликати обидві сторони (Україну та Росію, - ред.) припинити бойові дії та досягти політичного рішення шляхом переговорів", - сказав він.
WP наголошує, що "надання зброї Росії для війни в Україні стало б потенційно вибухонебезпечним гамбітом для Єгипту, який, попри поглиблення зв'язків з Москвою, залишається зацікавленим у партнерстві зі США, які протягом десятиліть надають країні понад 1 мільярд доларів на рік у вигляді допомоги в галузі безпеки".
Видання отримало документ з масиву зображень секретних файлів, розміщених у лютому і березні на Discord.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 10 квітня в ОП України заявили, що злиті файли Пентагону не містять даних про контрнаступ ЗСУ, в Остіна - що досі оцінюють масштаб витоку.
- У Держдепі стверджують, що інцидент із публікацією секретних документів Пентагону не вплине на підтримку України. А влада США продовжує розслідувати ситуацію з витоком таємних документів – деякі з них не пройшли перевірку на оригінальність, тому у Білому домі їх назвали підробкою.
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