В Анталії автобус з туристами потрапив у ДТП, є жертви
В Анталії (Туреччина) перекинувся автобус із туристами. У результаті ДПТ одна людина загинула, ще 19 отримали поранення
Про це повідомляє TRT Haber.
"В Анталії перекинувся туристичний автобус: 1 турист загинув, 19 поранені", - йдеться в повідомленні.
Автобус зіткнувся із загородженням на трасі в районі Кизилджадаг і перекинувся.
Серед постраждалих були переважно туристи з Казахстану, медики доставили їх до лікарень Коркутелі та Анталії.
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