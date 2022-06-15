В Анталії автобус з туристами потрапив у ДТП, є жертви

Про це повідомляє TRT Haber.

"В Анталії перекинувся туристичний автобус: 1 турист загинув, 19 поранені", - йдеться в повідомленні.

Автобус зіткнувся із загородженням на трасі в районі Кизилджадаг і перекинувся.

Серед постраждалих були переважно туристи з Казахстану, медики доставили їх до лікарень Коркутелі та Анталії.

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