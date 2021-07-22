В Аргентині дозволили вказувати третю стать замість "чоловік" або "жінка" у паспортах
Третя стать у аргентинських посвідченнях позначатиметься літерою Х
Про це пише "Радіо Свобода".
Як зазначив президент Аргентини Альберто Фернандес, для держави неважливо чоловік перед ним або жінка.
"Важливо, що громадяни вчаться або працюють, вакцинуються, платять податки, а не їх сексуальна орієнтація", - пояснив він.
Фернандес сказав, що інші ідентичності, крім чоловічої чи жіночої, існували завжди, просто в інші часи це приховували.
"Не ставлячи ці питання, ми позбавляємо щастя мільйони людей, позбавляємо їх можливості бути щасливими", – вважає президент Аргентини.
В Аргентині розвинута система законодавства щодо ЛГБТ та гендерних особливостей. У 2002 році Буенос-Айрес став першим містом Латинської Америки, яке легалізувало цивільні союзи для одностатевих і різностатевих пар. З 2010 року там дозволено одностатеві шлюби.
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