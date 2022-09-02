В Аргентині скоїли замах на віцепрезидентку Крістіну Кіршнер: пістолет нападника заклинило
Віцепрезидентка Аргентини ледве уникла вбивства: в озброєного чоловіка заклинило зброю, коли він цілився в неї
Про це повідомляє BBC.
Напад стався ввечері 1 вересня, коли віцепрезидентка Аргентини Крістіна Кіршнер спілкувалася з прихильниками біля свого будинку. З натовпу вийшов чоловік і спрямував їй в обличчя пістолет. Проте коли він хотів вистрелити, зброю заклинило. На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, що люди в натовпі намагалися загородити Крістіну Кіршнер від нападника.
Поліція повідомила, що чоловіка, який скоїв замах, затримали та взяли під варту. Місцеві ЗМІ ідентифікували його як 35-річного бразильця. Мотиви нападу намагаються встановити. Урядові джерела видання La Naсion стверджують, що чоловік мав дозвіл на носіння вогнепальної зброї від 17 березня 2021 року. У соцмережах він стежив за сторінками, пов'язаними з радикальними групами. Також серед зацікавлень чоловіка – сайти, які представляють себе як "ложі" або "масонські ордени".
У зверненні до нації пізно ввечері в четвер президент Аргентини Фернандес сказав: "Крістіна залишилася жива, тому що з причини, яка поки що технічно не підтверджена, пістолет, у якому було п'ять куль, не вистрілив". Він засудив нападника і додав, що замах на життя пані Фернандес де Кіршнер був одним із "найсерйозніших інцидентів з моменту повернення країни до демократії 1983 року".
Президент оголосив вихідний у країні в п’ятницю, щоб дати аргентинцям час "висловитися на захист життя, демократії та солідарності з нашим віцепрезидентом".
Віцепрезидентка Аргентини є фігуранткою судового процесу як обвинувачена у привласненні бюджетних грошей, які виділили на інфраструктурні проєкти в провінції Санта-Крус, коли вона була президенткою країни (2007-2015 рр.). У день, коли на неї скоїли напад, жінка саме поверталася додому з суду. Кіршнер відкидає звинувачення. Утім якщо суд визнає її винуватою, Кіршнер загрожує 12 років ув'язнення та довічна заборона займатися політикою. Проте Фернандес де Кіршнер є членом сенату й користується депутатською недоторканністю. Її не посадять до в'язниці, якщо її вирок не ратифікує верховний суд країни, або ж вона втратить місце в сенаті на наступних виборах наприкінці 2023 року.
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