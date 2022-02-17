В Аргентині спалахнули масштабні лісові пожежі

Про це повідомляє Protothema.



Зазначено, що пожежі завдали непоправних збитків навколишньому середовищу та серйозних економічних збитків провінції Коррієнтес. Вогонь знищив близько 6% загальної площі провінції.



Збитки досягли щонайменше 4,2 млн дол. через пошкоджені посіви чаю і 44,6 млн дол. через знищення рисових полів. Загинуло щонайменше 70 тис. голів великої рогатої худоби.



Як відомо, пожежі продовжують поширюватися, дим не дозволяє оновлювати супутникові виміри.



Національна пожежна команда повідомила, що пожежники за підтримки армії та ВПС ведуть боротьбу із шістьма величезними активними лініями вогню.



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