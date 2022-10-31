Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

Окрім цього, також передано понад 30 об’єктів нерухомості цього підприємства.

Стало відомо, що упродовж 2011-2017 років товариство, яке спеціалізується на виробництві нафтохімічної та хімічної продукції, на підставі угод про надання позики та укладених до них додаткових угод із пов’язаною кіпрською компанією отримало понад 800 млн доларів США позики для забезпечення фінансових потреб підприємства. На час укладання угод та отримання позик власником товариства була одна з найбільших російських нафтових компаній, кінцевим бенефіціарним власником якої був російський олігарх.

"Встановлено, що під виглядом позик товариство одержало безповоротну фінансову допомогу, яку його керівництво не мало наміру повертати разом із відсотками за їх користування. Воно не сплатило податку на прибуток на загальну суму майже 2,2млрд грн", - йдеться у дописі.

Понад 2 млрд грн активів передали Агентству з розшуку та менеджменту активів. Раніше вони належали Вінницькому підприємству з виготовлення побутової хімії. Серед арештованих активів - 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукція і сировина на понад 500 млн грн.

5 вересня прокуратура передала в АРМА активи трьох асфальтобетонних заводів, які належать білоруським компаніям.