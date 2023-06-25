Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназвані урядові джерела.

Зазначається, що сили самооборони Японії від березня розгорнули систему Starlink у десяти різних місцях на території країни й тестують ефективність її використання для потреб військових.

Зараз міністерство оборони країни вже має доступ до супутників зв’язку на геостаціонарній орбіті, але використання технології Starlink, якою керує SpaceX Ілона Маска, додасть стійкість комунікацій із супутниками на низькій навколоземній орбіті.

Країни в усьому світі прагнуть створити стійкість проти ризику глушіння комунікацій або атак на супутники в разі конфлікту.

Reuters зазначив, що Україна розгортає технологію Starlink на полі бою попри те, що Росія досі намагається заблокувати її використання в регіоні.