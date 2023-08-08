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В Австрії на одному з найбільших оркестрових фестивалів світу виступить Київський симфонічний оркестр

8 серпня, 2023 вiвторок
13:11
Культура Kyiv Symphony Orchestra

12 серпня в Австрії походитиме один з найбільших оркестрових фестивалів світу Grafenegg: на ньому виступить Київський симфонічний оркестр разом із всесвітньовідомим піаністом Рудольфом Бухбіндером

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики. 

Зазначається, що українці презентують Симфонію №2 Левка Ревуцького та П'ятий концерт Людвіга ван Бетховена під орудою головного диригента оркестру Луїджі Гаджеро в акустичній залі Wolkentrum ("Хмарна Вежа"). Її називають однією з найкращих у світі сцен просто неба. 

"Нашою місією є відкриття української культури та музики в світі завдяки зокрема виступам на відомих європейських фестивалях з творами українських композиторів. Для виступу в Графенезі ми спеціально обрали масштабну 2-гу Симфонію Левка Ревуцького, яка вважається не тільки вінцем творчості композитора, а й центральним твором української музики першої половини 20-го сторіччя. В ній широко використані мелодії різних народних пісень, які за велінням автора народжують вражаюче і різнобарвне симфонічне полотно", - прокоментував вибір репертуару керівник Kyiv Symphony Orchestra Олександр Зайцев.

Український оркестр виступить разом із всесвітньовідомим піаністом Рудольфом Бухбіндером, який є засновником та художнім керівником фестивалю з 2007 року. Він співпрацює з оркестрами та диригентами з усього світу вже понад пів сторіччя, а його інтерпретації Бетховена вважаються еталонними. Піаніст близько 60 разів виконував 32 сонати композитора у 45 країнах.

У Мінкульті вказують, що виступ транслюватиме Національне телебачення та Національне радіо Австрії.

  • 3 липня стало відомо, що дворукий робот з людським обличчям вперше диригував на виступі у Національному театрі Південної Кореї. EveR працював разом із диригентом Чхве Су Йол.
Світ
Україна
музика
Київщина
Австрія
фестивалі
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