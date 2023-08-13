В Австрії сталася ДТП за участі мікроавтобуса з українцями: четверо загиблих, серед них двоє дітей
У суботу, 12 серпня, мікроавтобус на польських номерах, який перевозив українців, перекинувся поблизу столиці Австрії Відня. У ДТП загинули четверо людей, ще щонайменше 4 отримали поранення
Про це повідомляє RMF FM.
Зазначається, що трагедія сталася близько 7-ї ранку на автомагістралі А5 поблизу Гавайнсталя - між виїздами Gaweinstal-Mitte і Hochleiten у бік Відня.
За даними австрійських видань, мікроавтобус перекинувся, пробив поручні мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка пролягала під трасою. Водій, якому вдалося вижити, засвідчив, що під час керування автобусом заснув на кілька секунд.
Внаслідок ДТП загинуло четверо людей - двоє дорослих і двоє дітей віком три роки й кілька місяців. За даними пожежної бригади, двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем дітей.
Також у транспортному засобі їхала ще одна дитина - вона отримала легкі травми, як і інші троє пасажирів.
Австрійська поліція підтвердила інформацію, що це був транспортний засіб на польських реєстраційних номерах, а в ньому їхали громадяни України. Заступник глави МЗС Павел Яблонський повідомив, що громадян Польщі у мікроавтобусі не було.
"Наші консульські служби з самого ранку мали контакт з австрійською поліцією. Коли було встановлено, що загиблі - громадяни України, ми негайно передали цю інформацію на українську пошту. Ми також завжди готові надати будь-яку інформацію, якщо це буде необхідно", – сказав Яблонський.
За словами представника Червоного Хреста, до рятувальної операції були залучені машини швидкої допомоги та гелікоптер.
- У Польщі у ніч проти 9 липня бус з українцями, який їхав до кордону, зіткнувся з фурою. Внаслідок аварії на місці аварії загинула 33-річна жінка.
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