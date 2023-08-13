Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що трагедія сталася близько 7-ї ранку на автомагістралі А5 поблизу Гавайнсталя - між виїздами Gaweinstal-Mitte і Hochleiten у бік Відня.

За даними австрійських видань, мікроавтобус перекинувся, пробив поручні мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка пролягала під трасою. Водій, якому вдалося вижити, засвідчив, що під час керування автобусом заснув на кілька секунд.

Внаслідок ДТП загинуло четверо людей - двоє дорослих і двоє дітей віком три роки й кілька місяців. За даними пожежної бригади, двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем дітей.

Також у транспортному засобі їхала ще одна дитина - вона отримала легкі травми, як і інші троє пасажирів.

Австрійська поліція підтвердила інформацію, що це був транспортний засіб на польських реєстраційних номерах, а в ньому їхали громадяни України. Заступник глави МЗС Павел Яблонський повідомив, що громадян Польщі у мікроавтобусі не було.

"Наші консульські служби з самого ранку мали контакт з австрійською поліцією. Коли було встановлено, що загиблі - громадяни України, ми негайно передали цю інформацію на українську пошту. Ми також завжди готові надати будь-яку інформацію, якщо це буде необхідно", – сказав Яблонський.

За словами представника Червоного Хреста, до рятувальної операції були залучені машини швидкої допомоги та гелікоптер.