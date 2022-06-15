Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Стало відомо, що у російському Бєлгороді та області загарбники здійснюють додаткове залучення медпрацівників з інших регіонів РФ для роботи з пораненими військовими. Генштаб зазначає, що це свідчить про значні втрати окупантів.



Генштаб інформує, що на Волинському та Поліському напрямках триває інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Пінського району Брестської області. Це означає, що загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі все ще існує.



На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції військ ЗСУ із мінометів в прикордонних районах Сумщини та Чернігівщини. З метою уточнення положення українських підрозділів та корегування вогню окупанти вели повітряну розвідку за допомогою безпілотників. Росіяни також намагалися порушити систему управління та зв’язку Сил оборони, для чого ворог застосовував комплекси радіоелектронної боротьби.



На Харківському напрямку військові РФ зосереджують зусилля на утриманні зайнятих позицій та намагаються не допустити проходженню військ ЗСУ на Держкордон України на півночі від Харкова.



На Слов’янському напрямку основні зусилля Росія зосереджує на продовженні наступу у напрямку Ізюм – Слов’янськ. Зазначається, що окупанти вели штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля, проте успіху не мали. Також росіяни намагалися покращити тактичне положення в районі села Долина, проте підрозділи ЗСУ дали ворогу відсіч та змусили відступити.



На Лиманському напрямку активних дій ворог не проводив, проте обстрілював українські підрозділи зі ствольної артилерії.



На Сєвєродонецькому напрямку військові РФ продовжують накривати вогнем позиції Сил оборони, обстріл ведеться зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Підрозділи ЗС РФ йдуть на штурм з метою встановлення повного контролю над Сєверодонецьком, бойові дії тривають. Водночас у Тошківці захисники ЗСУ успішно відбили черговий ворожий штурм.



На Бахмутському напрямку росіяни обстрілювали війська України зі ствольної та реактивної артилерії. Воїни ЗСУ завдали окупантам втрат під час їхнього наступу на напрямках Василівка – Яковлівка та Василівка – Берестове. Там окупанти відступили.



На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій окупант не проводив, проте здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Все з метою сковування дій та недопущення перекидання підрозділів військ ЗСУ на інші напрямки.



На Південнобузькому та Таврійському напрямках росіяни продовжують утримувати оборонні позиції. Намагається покращувати інженерне обладнання своїх позицій у районах села Безводне та села Іщенка.



Крім того, у Мелітополі росіяни розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби, аби протидіяти технічним засобам розвідки Сил оборони.



За даними Генштабу, угруповання військ ЗС РФ, яке діє на території України, збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу.



Крім того, на Бахмутському напрямку противник наростив угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву. Цю групу перемістили до Первомайська з району Куп’янська. Також у райони Комишувахи та Попасної після відновлення боєздатності росіяни ввели окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу.



Кремль продовжує залучати додатковий людський ресурс до війни проти України. Для цього керівництво країни-окупанта збільшує виплати і запроваджує короткострокові контракти з можливістю їх продовження.



Крім того, повідомляється, що для відновлення своїх ресурсів росіяни продовжують експлуатувати підприємства на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Установи в області окупанти використовують для відновлення та ремонту пошкодженого озброєння та військової техніки.

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