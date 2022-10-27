В Білорусь з Росії за пів року ввезли майже 40 тис. тонн боєприпасів
З Росії у Білорусь за останні пів року було завезено 37 267 тонн боєприпасів
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Такі дані "Гаюн" отримав із телеграм-каналу "Спільнота залізничників Білорусі".
Мова йде про "обліковані" боєприпаси. За 6 місяців залізницею із Росії до Білорусі ввезли 1390 вагонів боєприпасів. Найбільше було доставлено в лютому, перед повномасштабним вторгненням РФ – 951 вагон (26 769 тонн).
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