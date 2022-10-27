В Білорусь з Росії за пів року ввезли майже 40 тис. тонн боєприпасів

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Такі дані "Гаюн" отримав із телеграм-каналу "Спільнота залізничників Білорусі".

Мова йде про "обліковані" боєприпаси. За 6 місяців залізницею із Росії до Білорусі ввезли 1390 вагонів боєприпасів. Найбільше було доставлено в лютому, перед повномасштабним вторгненням РФ – 951 вагон (26 769 тонн).

Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що Білорусь готується до ескалації, там говорять про "превентивні заходи" проти України та НАТО

Як ми писали раніше, за повідомленням голови Мелітополя, у селищі Мирне місцеві зафіксували наявність білоруських військових

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