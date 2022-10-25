Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У селищі Мирне поблизу Мелітополя місцеві зафіксували наявність білоруських військових - це повноцінний підрозділ разом із солдатами та офіцерами. Ми бачимо заселення рашистських військових у великій кількості в села Мелітопольського району та у Мелітополь. Майже кожного дня ми отримуємо звістки з сіл про те, що черговий контингент у кількості 200-300 російських військових заїхали до чергового села", - зауважив Федоров.

За його словами, офіцерський склад займає вільні будинки або виселяє людей з сільських будинків, а мобілізованих селять на вулицях.

"У Мелітополі росіяни виселяють людей, щоб заселити туди своїх військових. Величезна кількість військових зараз перебуває на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Українські сили опору не дають розслабитися рашистам. У селі Світлодолинське Мелітопольського району вночі лунали вибухи з боку залізничного моста", - додав Федоров.

Вночі на 25 жовтня в Мелітопольському районі прогриміли 7 потужних вибухів.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області біля відділення рашистської ФСБ вибухнула автівка. Пошкоджено офіс колаборантів і пропагандистів

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