У селищі Мирне місцеві зафіксували наявність білоруських військових, - міський голова Мелітополя Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що білоруські військові перебувають в одному з селищ Мелітопольського району більш ніж три тижні
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У селищі Мирне поблизу Мелітополя місцеві зафіксували наявність білоруських військових - це повноцінний підрозділ разом із солдатами та офіцерами. Ми бачимо заселення рашистських військових у великій кількості в села Мелітопольського району та у Мелітополь. Майже кожного дня ми отримуємо звістки з сіл про те, що черговий контингент у кількості 200-300 російських військових заїхали до чергового села", - зауважив Федоров.
За його словами, офіцерський склад займає вільні будинки або виселяє людей з сільських будинків, а мобілізованих селять на вулицях.
"У Мелітополі росіяни виселяють людей, щоб заселити туди своїх військових. Величезна кількість військових зараз перебуває на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Українські сили опору не дають розслабитися рашистам. У селі Світлодолинське Мелітопольського району вночі лунали вибухи з боку залізничного моста", - додав Федоров.
- Вночі на 25 жовтня в Мелітопольському районі прогриміли 7 потужних вибухів.
- У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області біля відділення рашистської ФСБ вибухнула автівка. Пошкоджено офіс колаборантів і пропагандистів
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.71
Купівля 39.71Продаж 40.5
-
EUR
Купівля 38.28Продаж 39.34
- Актуальне
- Важливе