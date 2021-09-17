В “Борисполі” припиняє роботу пункт COVID-вакцинації
В аеропорту “Бориспіль” припиняє свою роботу пункт вакцинації від COVID-19
Про це повідомляє пресцентр аеропорту.
“З 18 вересня в аеропорту «Бориспіль» припинить свою роботу пункт вакцинації від COVID-19. Найближчий до аеропорту пункт знаходиться за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 71 (приміщення колишнього кінотеатру “Європа”)", - йдеться у повідомленні.
В аеропорту додали, що за період роботи з 9 серпня до 16 вересня в пункті зробили щеплення 2 173 людини.
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