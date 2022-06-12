В бою під Сєвєродонецьком загинув співвласник столичної піцерії Pizza BRO Іван Чеканюк

Про це сьогодні, 12 червня 2022 року, повідомили на офіційній сторінці Pizza Veterano.

"Ще одна гірка втрата в сім’ї #Veterano - в бою під Сєвєродонецьком загинув співвласник піцерії Pizza BRO Чеканюк Іван", - зазначають побратими й ділові партнери Івана.

"Надзвичайно боляче цим ділитись. Але світ має знати про своїх героїв. Ти не йшов померти за країну. Ти йшов боротися за наш мир і спокій.. Ми пам’ятаємо! Пишаємось тобою! Ти герой!", - зазначається у повідомленні.

Прощалися з Чоканюком 12 червня у Михайлівському соборі міста Києва, інформує Новинарня.

Воїн походив із села Гірка Полонка Луцького району Волинської області.

Із 2011 року він був членом націоналістичної молодіжної організації "Національний альянс" (НА), гартувався в патріотичних таборах та вишколах.

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Проти російських загарбників він воював ще з 2014 року, у складі батальйону "Азов", Визволяв Мар‘їнку, брав участь у боях біля Іловайська, Павлополя, Чермалика, Гнутового.

“Іван брав участь у бойових діях з 2016 року у складі 59-ї бригади ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну воював на Київщині (під Мощуном, Мотижиним, Бузовою, Ясногородкою, Поліським – ред.), брав участь в операціях на Миколаївському напрямку”, – пише про загиблого земляка Боратинська громада, що на Волині.

Як розповіли в "Аеророзвідці", у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади 2016 року підрозділ Чеканюка виявив ДРГ противника. У результаті запеклого бою та переслідування ворога вдалося знищити сімох ворогів, захопити засоби зв’язку, боєприпаси та спорядження.

"Котигорошко організовував прикриття поранених і тих, хто надавав їм першу медичну допомогу. Він виніс із поля бою поранених побратимів, а також зброю, боєкомплекти, спорядження. Боєць також отримав поранення", – ідеться в повідомленні “Аеророзвідки”.

За виявлену тоді хоробрість Іван Чеканюк був нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Довідка

Pizza Bro – один із закладів Києва, які після повномасштабного вторгнення росії почали безкоштовно годувати воїнів ЗСУ, тероборони та волонтерів, пише Big Kyiv.

У квітні 2022 року в боях за Маріуполь поліг Рафаіл "Раф" Агаєв. Саме Агаєв - разом з ще одним Леонідом Остальцевим - після повернення з фронту в 1026-му заснував першу Veterano Pizza.

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