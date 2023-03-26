Про це повідомили на сторінці розвідувального підрозділу "Бешкетники сірка".

Зазначається, що Іван Щеголов воював на фронті від 2016 року. За словами побратимів, він завжди йшов у бій одним із перших.

"Сьогодні для нашої родини велика втрата, один із засновників нашої родини, найголовніший Бешкетник "Щегол" загинув. Він був одним із тих, хто йшов перший в бій, завжди вів за собою людей, ніколи його посмішка не сходила з його обличчя", - йдеться у дописі.

Іван Щеголов пішов на фронт у 2016 році. Спершу він воював у складі добровольчого батальйону ДУК під командуванням Дмитра Коцюбайла Да Вінчі в Першій штурмовій роті.

"Завжди пишався тим що проходив там службу, після підписав контракт до ЗСУ, і вже тоді він був справжнім "Бешкетником". "Щегол", твоя справа завжди буди жити, твої дії будуть жити вічно! Твоя родина, твої близькі будуть завжди пам’ятати тебе з посмішкою і з вогнем в очах. Ти був самим матьорим воїном з усіх, хто був в строю", - написали побратими.