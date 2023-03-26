В бою поліг засновник розвідувального підрозділу "Бешкетники Сірка" Іван Щеголов
У боях за Україну 25 березня загинув засновник розвідувального загону "Бешкетники Сірка" Іван Щеголов
Про це повідомили на сторінці розвідувального підрозділу "Бешкетники сірка".
Зазначається, що Іван Щеголов воював на фронті від 2016 року. За словами побратимів, він завжди йшов у бій одним із перших.
"Сьогодні для нашої родини велика втрата, один із засновників нашої родини, найголовніший Бешкетник "Щегол" загинув. Він був одним із тих, хто йшов перший в бій, завжди вів за собою людей, ніколи його посмішка не сходила з його обличчя", - йдеться у дописі.
Іван Щеголов пішов на фронт у 2016 році. Спершу він воював у складі добровольчого батальйону ДУК під командуванням Дмитра Коцюбайла Да Вінчі в Першій штурмовій роті.
"Завжди пишався тим що проходив там службу, після підписав контракт до ЗСУ, і вже тоді він був справжнім "Бешкетником". "Щегол", твоя справа завжди буди жити, твої дії будуть жити вічно! Твоя родина, твої близькі будуть завжди пам’ятати тебе з посмішкою і з вогнем в очах. Ти був самим матьорим воїном з усіх, хто був в строю", - написали побратими.
- 24 березня повідомлялося, що рівненські патрульні вирішили увіковічити пам'ять розстріляного росіянами після слів "Слава Україні!" Героя Олександра Мацієвського.
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