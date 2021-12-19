У Черкасах підірвали башту на "Азоті"
На черкаському заводі з виробництва мінеральних добрив "Азот" методом спрямованого вибуху демонтували стару грануляційну башту цеху карбаміду М-1, який уже давно виведено з експлуатації
Це сталося 18 грудня о 15:40, передає місцевий телевізійний канал Антена.
Після керованого вибуху одна з башт впала, інша - встояла, нахилившись на кілька градусів.
Звук від вибуху було чутно в місті.
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