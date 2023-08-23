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Головна Погляд В чому суть розчарованості — у претензії військовим, що ненавоювали обіцяного?
OPINION

В чому суть розчарованості — у претензії військовим, що ненавоювали обіцяного?

Володимир Гевко
23 серпня, 2023 середа
18:03
Погляд Володимир Гевко

Мене от взагалі не розчаровують розчаровані контрнаступом українці

Навіть навпаки, безмежно дивують, бо як в цих умовах можна було зачаруватись і очікувати чогось захмарного. На підставі чого? Так наче не наша армія безперервно відбивалась майже півтора року, без перерви та вихідних. Так наче не ми сиділи цілу зиму у двох куртках без світла, гадаючи чи буде сьогодні електрика і на скільки. Так наче не ми безпорадно спостерігали, як рятувальники витягують людей живих і неживих з-під завалів їх будинків, посилаючи порожні прокльони в космос.

Наче це не живі люди змушені йти на міни й під кулі, а якісь бездушні кіборги, яких можна наклепати на заводі ще.

Та і зрештою, яка різниця — розчарувався хтось там чи ні? На що це впливає? Божечки, образились, як діти на Миколая, що Буданов їм обіцяв на літо Крим, а влада — блискучі успіхи. І що тепер, перестанете писати листи Миколаю? Не будете скидати 500 гривень на армію? Так кому від того буде гірше? Тільки армії? Чи армії й вам?

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Я ще розумію розчарованих політиків за кордоном. Які безпосередньо підтримують Україну політично, грошима, зброєю і мусять якось планувати свою діяльність і майбутнє. Бо дивно сподіватись, що це триватиме вічно. Що нам роками даватимуть зброю і закриватимуть бюджети на цивільне життя країни й зарплати вчителям та лікарям. Щоб ми собі могли нескінченно кидатись на скелю Росії, не відволікаючись на дрібниці економіки.

Зрештою, цей так довго і ретельно планований контрнаступ і був спровокований частково ними, бо їм треба знати конкретно що буде далі. У них є варіанти, на відміну від нас.

І тут ще до того всередині купа тиску на владу та армію від цивільних. Ну бляха-муха. Та влада і так звикла одразу реагувати як той пойнтер на публічні інтернет-вимоги, у популістському шалі кидаючись їх невідкладно виконувати, аби догодити своїм дорогим виборчикам і заробити схвалення та сердечок. Навіщо додатково штовхати владу і гнати армію на ворожі міни? Щоб що?

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Зрештою, півтора року війни вже показали, що захищатись — незмірно легше, аніж нападати. І що особисто для України довгий захист краще, аніж довгий наступ. Тримати оборону, поки Росію виснажують санкції, людські втрати й захмарні видатки на війну. Бо раз ми вже знаємо, що війна у нас з 2014-го року — то Україна вісім років доволі непогано захищалась. Проблема лише у тому, що ресурсів на довгий захист у нас ще менше, ніж в Росії на напад. І поки товстий схудне, то худий здохне. І тому ми змушені робити те, на що нам дають гроші, й у чому сподіваємось на результат.

Так, хочеться, щоб припинились обстріли та руйнації, а окуповані землі стали українськими знову. Але як це зробити? В чому суть розчарованості — у претензії військовим що ненавоювали обіцяного? Серйозно? Може ,варто спочатку нам усім вийти на кордони здорового глузду і реалістичних очікувань від життя?

Ми у безмірно складній багатокомпонентній ситуації, де кожен компонент — окремий виклик і окрема складність. І в цьому всьому є місце для багатьох емоцій і відчуттів, але точно не для розчарованості.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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