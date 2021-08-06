В Ефіопії тиграйські сепаратисти захопили місто Лалібелу з об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Місто Лалібела в регіоні Амхара з населенням менш ніж 20 тис. людей та церквами, включеними до світової спадщини ЮНЕСКО було захоплене силами тиграїв з сусіднього регіону
Про це розповідає "Радіо Свобода".
Сепаратисти північного регіону Тиграй, який веде війну за незалежність з центральним урядом Ефіопії, захопили місто Лалібела.
Лалібела відома своїми монолітними церквами, висіченими у камені, які були включені до спадщини ЮНЕСКО ще у 1978 році.
Заступник мера Лалібели Мандефро Тадессе заявив, що владі доведеться співпрацювати з повстанцями, щоб "гарантувати збереження цього скарбу".
За його словами, місцеві жителі змушені були залишити місто, хоча обійшлося без стрілянини.
Держдеп США закликав берегти культурну спадщину міста.
Церкви Лалібели, включені до спадку ЮНЕСКО, зокрема - Святого Георгія - збудовані у 12 ст. при правлінні імператора (негуса) Ефіопії Гебре Мескеля Лалібели,
- Нагадаємо, в Ефіопії триває збройний конфлікт між урядом країни та "Народним фронтом звільнення Тиграю" (НФЗТ), який спалахнув у листопаді 2020 року. Регіон Тиграй підняв повстання проти уряду після того, як той ініціював демократичні реформи та почав демонтаж авторитарно-феодальної політичної системи.
- 1 квітня 2021 року ООН заявила про початок голоду на півночі країни
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