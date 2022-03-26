В ефірі Еспресо виходитимуть програми Голосу Америки

Про це повідомляє пресслужба телеканалу.

Нагадаємо, що в етері “Еспресо” триває інформаційний телемарафон. Його мета - забезпечити всебічне висвітлення ситуації в Україні та світі, з дотриманням української інформаційної безпеки.

Крім телепроєктів “Еспресо” глядачі мають змогу переглядати програми інших українських та іноземних телеканалів. Зокрема наші новинні випуски доповнюють регулярні включення кореспондентів “UA: Суспільне” з оперативною інформацією про ситуацію в різних регіонах України, особливо з гарячих точок.

Щобудня о 10:00 в ефір виходить програма “Разом/Beraber” - спільний проєкт телеканалів “Еспресо” та “АТР”. Окрім оперативного інформування про ситуацію в країні, у програмі постають актуальні питання кримськотатарської громади та Криму.

Також в рамках інформаційного телемарафону на “Еспресо” щодня о 18:00 в ефірі інформаційно-аналітична програма “Свобода Live” виробництва української служби Радіо Свобода.

"З початком повномасштабного вторгнення російських військ на територію України програма “Свобода Live” перейшла у щоденний режим, щоб аудиторія регулярно отримувала перевірену та максимально повну інформацію. Адже саме дотримання стандартів і принципів незалежної журналістики, об’єктивна подача інформації є пріоритетом усіх проєктів Радіо Свобода", - сказала головна редакторка інформаційно-аналітичного мовлення Української служби Радіо Свобода Тетяна Овдієнко.

Впродовж кількох років в етері “Еспресо” й новинні випуски від нашого давнього партнера - BBC. Програма виходить у прямому ефірі з Лондона з понеділка по п'ятницю о 21:00 за київським часом. Щосуботи об 11:10 для глядачів Еспресо - актуальні новини французьких колег з France 24.



Інформаційний вечір доповнить програма “Час-Time” виробництва компанії “Голос Америки”, яка буде виходити на телеканалі з понеділка по п’ятницю о 22:30.

Також з першого дня повномасштабної війни Росії проти України в етері “Еспресо” у денному і вечірньому прайм таймі ми транслюємо ефір телемарафону “Єдині новини”.



“В цей надзвичайно складний та відповідальний час надзвичайно важливо давати повну, якісну, перевірену інформацію та аналітику, як стосовно подій в Україні, так і міжнародного життя. Тому ми вдячні колегам та партнерам з інших телеканалів за співпрацю та допомогу”, - прокоментувала директор телеканалу “Еспресо” Катерина Єрмолович.

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