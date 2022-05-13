Про це в телеграмі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"13 травня з 10.00 до 15.00 буде відкрито зелений коридор для громадян які бажають виїхати на територію підконтрольну противником в районі Камянське", - наголосив він.

Дмитро Орлов закликав стежити за безпековою ситуацію, адже в разі її зміни коридор закриють.

6 травня мешканців Енергодара попередили про можливі провокації окупантів від імені Нової пошти.

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