В Енергодарі 13 травня працюватиме гумкоридор для виїзду на окуповану територію в районі Кам'янського
З 10:00 до 15:00 13 травня працюватиме гумкоридор для евакуації з Енергодара до тимчасово окупованої території в районі Кам'янського
Про це в телеграмі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.
"13 травня з 10.00 до 15.00 буде відкрито зелений коридор для громадян які бажають виїхати на територію підконтрольну противником в районі Камянське", - наголосив він.
Дмитро Орлов закликав стежити за безпековою ситуацію, адже в разі її зміни коридор закриють.
- 6 травня мешканців Енергодара попередили про можливі провокації окупантів від імені Нової пошти.
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