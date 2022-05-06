Мешканців Енергодара попередили про можливі провокації окупантів від імені Нової пошти
У запорізькому Енергодарі російські окупанти можуть влаштувати провокації від імені Нової пошти. Міськрада закликає бути пильними
Про це попереджає Енергодарська міська рада.
Стало відомо, що в Енергодарі до відділення Нової пошти 1 почали часто заходити російські військові. Окупанти цікавляться клієнтською базою. Є інформація, що росіянам таки вдалося "підгрести її під себе".
Зазначається, що це означає, що військові РФ володіють списками та номерами телефонів клієнтів Нової пошти. Точної адреси українців вони, попри це, не мають. З цієї причини окупанти почали викликати місцевих жителів до відділення під приводом начебто отримання відправлень.
"Мовляв, на вас тут чекає – приходьте, забирайте, ми працюємо. А далі зустрічають на місці. Кажуть, попереджений - озброєний. Тож будьте пильними та не ведіться на будь-яку сумнівну інформацію. Краще кілька разів перевірити, ніж один втрапити в халепу", - пише міськрада.
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