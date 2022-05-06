Мешканців Енергодара попередили про можливі провокації окупантів від імені Нової пошти

Про це попереджає Енергодарська міська рада.

Стало відомо, що в Енергодарі до відділення Нової пошти 1 почали часто заходити російські військові. Окупанти цікавляться клієнтською базою. Є інформація, що росіянам таки вдалося "підгрести її під себе".

Зазначається, що це означає, що військові РФ володіють списками та номерами телефонів клієнтів Нової пошти. Точної адреси українців вони, попри це, не мають. З цієї причини окупанти почали викликати місцевих жителів до відділення під приводом начебто отримання відправлень.

"Мовляв, на вас тут чекає – приходьте, забирайте, ми працюємо. А далі зустрічають на місці. Кажуть, попереджений - озброєний. Тож будьте пильними та не ведіться на будь-яку сумнівну інформацію. Краще кілька разів перевірити, ніж один втрапити в халепу", - пише міськрада.

29 квітня в Енергодарі окупанти збирали голів ОСББ, щоб вимагати персональні дані місцевих жителів

А 7 квітня в Енергодарі росіяни почали створювати фейкові органи влади

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