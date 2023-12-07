В енергосистемі виник дефіцит потужності: українців закликали зменшити споживання електроенергії

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, дефіцит потужності виник внаслідок зниження температури, аварійних робіт та обмеженої роботи сонячних електростанцій через хмарну погоду.

"Укренерго" змушене залучати аварійну допомогу з Європи. Це екстрений захід, і не завжди гарантований. Тому зараз уряд та енергетики закликають всіх і кожного зменшити споживання електроенергії. Особливо з 9 до 19", - йдеться у повідомленні.

Українців попросили не вмикати одночасно потужні електроприлади, вимикати світло в приміщеннях, які не використовуються, перенести прання на нічні години.

Водночас власників торговельних центрів, магазинів та ресторанів закликали зменшити інтенсивність освітлення вивісок та вітрин, а підприємців - переглянути виробничий процес з точки зору енергоефективності.

"Все це дозволить уникнути запровадження графіків відключень. Відповідальне споживання електроенергії кожного з нас – це світло для всіх. В цей час ремонтні бригади та енергетики не сидять склавши руки. Продовжуються відновлювальні роботи 24/7. Залучаємо допомогу партнерів, аби посилювати генерацію", - додав Шмигаль.