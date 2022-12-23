Я завжди був чесним з вами. Не працював на штаби. Не писав для Гриніва, Єрмака чи будь-кого ще. За це ви підписані. За це читаєте і коментуєте.

Вчора я написав про візит Зеленського правду. Чисту правду і нічого крім правди. Американці передавали Patriot в будь-якому випадку. Але могли передати після зустрічі й додатково підтримати Зеленського, та не зробили цього.

Вони оголосили передачу Patriot перед візитом і підкреслили, що передають зброю не президентові, а народу України. Все, крапка. Тут нема чого обговорювати, бо це факти, які лежать на столі.

Візит Зеленського не історичний. За його підсумками не ухвалено жодного історичного рішення, яке вплине на хід війни. Передача Patriot, як і іншого озброєння, не є результатом перемовин з українською стороною. Це суто американське рішення, прийняте виключно американцями й виходячи з американських інтересів. Вплив Зеленського, Порошенка чи будь-кого з України на ці процеси мінімальний.

Візит Зеленського не історичний. За його підсумками не ухвалено жодного історичного рішення, яке вплине на хід війни. Передача Patriot, як і іншого озброєння, не є результатом перемовин з українською стороною. Це суто американське рішення

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Нагадаю. По-справжньому історичне рішення було ухвалене до початку війни. Воно було ухвалене без нас. Це було рішення США підтримувати Україну.

Це єдине історичне рішення станом на цей час. Готовність Америки протистояти Росії, попри ризик глобальної ядерної війни, є кроком безпрецедентним у світовій історії та, безумовно, історичним. Все інше: Раммштайн, виступ Зеленського на G7 та G20, міжнародна коаліція і санкції – всього лише похідна історичного рішення Сполучених Штатів.

І коли телеграм-канал Єрмака пише: "Кенти трут!!" про протокольне фото Байдена з Єрмаком, мені смішно. Бо в Єрмака дуже маленька тьорочка, щоб терти з президентом США. Який, мабуть, дуже сильно здивувався б, якби дізнався, що він щось тер із Єрмаком і що Єрмак — його кент.

Готовність Америки протистояти Росії, попри ризик глобальної ядерної війни, є кроком безпрецедентним у світовій історії та, безумовно, історичним. Все інше: Раммштайн, виступ Зеленського на G7 та G20, міжнародна коаліція і санкції – всього лише похідна історичного рішення Сполучених Штатів

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Я чесний з вами, тому пишу правду, якою вона є. Я вірю у вашу мудрість, тому не боюся підірвати єдність. Бо саме ви, а не обслуга Єрмака, що піниться в коментах, воюєте, волонтерите і робите перемогу ближчою. Правда ніколи не роз'єднає, вона тільки зробить нас сильнішими.

А на закиди щодо мого особистого відношення до Зеленського, скажу так. Я не забув, як вони знищили мій екаунт, щоб я не говорив вам правду.

Але я не бачу можливості заміни Зеленського до кінця війни без втрат для нашої країни. Тому особисто я підтримую президента України Зеленського і бажаю йому мудрості, відваги, рішучості, працездатності, щоб провести наш народ через цю війну. Це його місія зараз і вона, справді, історична. Я вірю, що він впорається і триматиму за нього кулачки.

Оцінюйте факти тверезо. Не шукайте ворогів серед своїх. Ми перемагаємо. В України сильна позиція. Попереду зимова кампанія, яка принесе багато цікавого на фронті. Візит в США Зеленського демонструє сталу і непорушну підтримку України Сполученими Штатами. Це головний дипломатичний висновок з цього візиту і головний геополітичний наслідок.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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