Головний політичний сигнал від візиту Зеленського до США — це те, що Байден особисто і США в цілому готові докластися до того, щоб зупинити Путіна і російський режим. Перемога над цим режимом може стати особистим доробком, своєрідною політичною спадщиною Байдена. І таким чином змінити світ у 21 столітті.

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Перемога над цим режимом може стати особистим доробком, своєрідною політичною спадщиною Байдена. І таким чином змінити світ у 21 столітті

Черчилль приїхав до США у Різдвяні дні 1941 року і вони стали початком стратегії перемоги у Другій світовій. В нас мало хто добре пам'ятає історію, але у США всі прекрасно пам'ятають. Ми почали нову фазу війни й маємо почати думати над спільною стратегією перемоги. Запрошення Байдена здійснити цей візит означає, що він до цього готовий. Це і є головна погана новина для Путіна.

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Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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