В ЄС назвали кількість країн, яким РФ обмежила газопостачання

Про це Урсула фон дер Ляєн розповіла в інтерв'ю для Diario de Noticias.

"Росія скоротила чи перервала газопостачання 12 країн ЄС. Ми маємо підготуватися до подальших перебоїв або навіть до повного припинення постачання російського газу", - заявила президент Єврокомісії.

Також Урсула фон дер Ляйєн відзначила, що ЄС вже отримав рекордні обсяги постачань газу зі США й щоразу отримує більше газу з Норвегії, країн Перської затоки, Алжиру та регіону Каспійського моря.

За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, Євросоюз в майбутньому зможе повністю відмовитися від російських енергоносіїв, в тому числі й від природного газу.

20 липня очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн припустила повне припинення газопостачання з боку РФ. Комісія пропонує новий регламент, який встановить ціль для всіх держав-членів ЄС щодо скорочення попиту на газ на 15% у період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.

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